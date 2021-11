Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Freden/Wetteborn

Hildesheim (ots)

Freden/Wetteborn (be) Am 16.11.2021 gg. 15:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L 486 / K 323 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Verkehrsteilnehmern. Eine 51-jährige aus Freden befuhr die K 323 von Eyershausen in Richtung Wetteborn und übersah im Kreuzungsbereich den Vorfahrtberechtigten 39-jährigen aus Bad Gandersheim, welcher die L 486 von Winzenburg in Richtung Ohlenrode befuhr. Beide Fahrzeuge stießen beinahe ungebremst im Kreuzungsbereich zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge fuhr ein Unbeteiligter 33-jähriger aus Freden mit seinem Fahrzeug über herumliegende Fahrzeugteile. Er selbst blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Kreuzungsbereich durch die eingesetzten Feuerwehren voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

