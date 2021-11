Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Widerstandshandlung im Rahmen einer Schulwegüberwachung in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld ( fri ) : Am 16.11.2021 führten Beamte des Polizeikommissariates Alfeld in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Alfeld eine Schulwegüberwachungsaktion in der Straße An der Dohnser Schule in Alfeld durch. Durch die dort vorherrschende Verkehrssituation ist es in der Vergangenheit wiederkehrend zu erheblichen Verkehrsproblemen und gefährlichen Situationen gekommen. Schwerpunktmäßig wurde die Einhaltung des neu installierten Haltverbotes im Bereich der Dohnser Schule überwacht. Weiterhin wurden andere Verkehrsteilnehmer auf Gefahren im Straßenverkehr hingewiesen, wie z.B. Fahrradfahrer auf die Erkennbarkeit in der Dunkelheit. Gegen 08:00 Uhr ging eine 52-jährige Verkehrsteilnehmerin mittig auf der Fahrbahn der Straße An der Dohnser Schule in Richtung Am Schlehberg. Die Fußgängerin wurde durch die Polizeibeamten aufgefordert den unmittelbar daneben befindlichen Fußweg zu nutzen. Diese Aufforderung ignorierte sie jedoch und verhielt sich äußerst aggressiv. Während einer anschließenden Identitätsfeststellung leistete sie Widerstand, indem sie einen eingesetzten Polizeibeamten zunächst mit der Faust und anschließend mit einem Regenschirm gegen den Arm schlug. Gegen die 52-jährige wurde neben einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell