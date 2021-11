Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Asel - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Asel, Borsumer Straße (Sti). Am 15.11.2021, gegen 05.50 Uhr ist es auf der Borsumer Straße in Asel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24jähriger Bad Salzdetfurther hat mit seinem VW Polo die Borsumer Straße in Richtung Hildesheimer Straße befahren. In der Kurve von der Borsumer Straße in die Hildesheimer Straße ist ihm ein Kleintransporter mit Autoanhänger auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen. Obwohl der 24jährige mit seinem Pkw auf den Gehweg ausgewichen ist, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach dem Zusammenstoß ist der Fahrer des Kleintransporters weiter in Richtung der B494 gefahren und hat sich somit unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden an dem VW Polo wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

