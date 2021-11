Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (Lö)

Im Zeitraum vom 12.11.2021, 14 Uhr, bis zum 15.11.2021, 07 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter einen Ford Transit, in der Salzpfännerstraße in Bad Salzdetfurth. Wie der 63-jährige Nutzer des Fahrzeuges gegenüber der Polizei angab, parkte das Firmenfahrzeug im genannten Zeitraum, vor der Hausnummer 5. Bei der Rückkehr zu dem Fahrzeug stellte er er fest, dass der mechanische Scheibenwischerarm der Frontscheibe abgebrochen war. Der Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/den Verursachern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer - 05063/9010 - entgegen.

