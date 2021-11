Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Hildesheim - Wer hat etwas beobachtet?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits am Samstag, 13.11.2021, kam es im Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen. Betroffen waren ein Einfamilienhaus am Godehardikamp sowie eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ochtersum.

Den Ermittlungen zufolge drangen bisher unbekannte Täter zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Propsteihof ein, indem sie ein rückwärtiges Fenster gewaltsam öffneten. Anschließend wurden die Wohnräume durchsucht. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden Münzen entwendet. Der Schaden wurde vorläufig auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Das betroffene Einfamilienhaus befindet sich auf dem Teilstück zwischen dem Moritzberger Weg und der Carlo-Mierendorff-Straße.

Zwischen 15:45 Uhr und 19:45 Uhr stiegen Einbrecher, ebenfalls durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster, in eine Wohnung in der Straße An der Renne ein. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und ließen Geld und Schmuck mitgehen. Der Schaden wurde hierbei vorerst mit einem mittleren vierstelligen Betrag beziffert. Eventuelle Tatzusammenhänge werden geprüft.

Hinweise und Beobachtungen zu den Einbrüchen werden unter der Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

