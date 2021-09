Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer parkte am Samstag, 25.09.2021, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr, seinen grauen Opel in Mauchen an der Zufahrt eines Weingutes am Straßenrand ab. In dieser kurzen Zeit ritzte ein Unbekannter mit einem scharfen Gegenstand die Buchstaben "FY" in die Fahrertür. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon 07626 977-800, erhofft sich Zeugenhinweise, da das Weingut im Tatzeitraum gut besucht gewesen sein soll.

