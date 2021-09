Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Zeugensuche zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, 20.09.2021, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der L 163 in Höhe Klettgau-Bühl zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht! Eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Grießen unterwegs, als ihr in Höhe einer Sägerei im dortigen Kurvenbereich zwei Traktoren samt Anhänger entgegenkamen. Es kam zu einem Streifvorgang zwischen dem VW und einem der Traktoren, wobei am Auto die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Frau hielt an, die Traktoren setzte ihre Fahrt fort. Es waren deutliche Reifenabriebspuren am VW erkennbar. Der Sachschaden an diesem liegt bei rund 6000 Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) bittet um Zeugenhinweise!

