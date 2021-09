Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht bei den Tennisplätzen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein bei den Tennisplätzen in Lauchringen geparktes Auto ist am Mittwochabend, 29.09.2021, von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Der Toyota stand von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr auf den dortigen Parkplätzen entlang der Lauchringer Straße. Ein links daneben befindliches Fahrzeug dürfte beim Ein- oder Ausparken mit dem Toyota kollidiert sein, der dadurch verschoben wurde. Am Toyota entstand ein massiver Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

