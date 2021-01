Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet - Hoher Sachschaden entstand am Freitagmorgen bei einem Unfall im Ulmer Industriegebiet Donautal.

Ulm (ots)

Um 11:00 Uhr befuhr der 21-jährige Unfallverursacher mit seinem Porsche die Liststraße. An der Einmündung zur Daimlerstraße missachtete der junge Fahrer aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines 52-jährigen Ford Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Allerdings waren ihre Fahrzeuge derart beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten. Am Porsche entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Am Ford wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Der Porsche Fahrer muss sich wegen Vorfahrtsverletzung verantworten.

