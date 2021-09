Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch beim Golfclub - Tresor gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 29.092021, kam es zu einem Einbruch beim Golfclub in Lottstetten-Nack. Auf bislang unbekannte Weise drang ein oder mehrere Täter in das dortige Restaurant ein. Ein dreistelliger Bargeldbetrag wurde aus einen Bedienungsgeldbeutel entwendet. Aus einem Büro wurde ein in der Wand verschraubter grauer, ca. 50 x 50 cm großer Tresor komplett mitgenommen. Im Tresor befand sich eine graue Geldkassette mit Bargeld. Vom Tresor fehlt bislang jede Spur. Der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) bittet um sachdienliche Hinweise!

