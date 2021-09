Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Kollision auf Bundesstraße 317 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Dienstag, 28.09.2021, gegen 18.00 Uhr, an der Einmündung Maulburg nach links auf die Bundesstraße 317 auffahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 31-jährigen BMW-Fahrer, welcher nach links Richtung Maulburg abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Durch den Zusammenstoß wurde die Hinterachse des BMW so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

