Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrradfahrerin im Kreisverkehr übersehen - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.09.2021, gegen 08.00 Uhr, befuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin den Kreisverkehr in Gündenhausen. Beim Verlassen des Kreisverkehres in Richtung Maulburg übersah die Pkw-Fahrerin eine im Kreisverkehr fahrende 35-jährige Radfahrerin, welche sie seitlich streifte, wodurch die Radfahrerin kurz auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend stürzte. Die leicht verletzte Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 1.000 Euro.

