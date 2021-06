Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unrat angezündet - Unbekannte legen Feuer in leerstehendem Geschäftshaus

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Emmerstedter Straße

10.06.2021, 05.34 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagmorgen Unrat in einem leerstehenden Geschäftshaus in der Emmerstedter Straße in Brand. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 05.34 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen alarmiert, dass es in dem Gebäude zu einer Rauchentwicklung kommt, die durch die Fenster nach außen tritt.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Die Feuerwehr war binnen weniger Minuten vor Ort und löschte die Flammen ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen und kann derzeit eine Selbstentzündung ausschließen. Da die Verglasung einer Zugangstür zu dem Gebäude zerstört wurde, gehen die Beamten von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Die Ermittler suchen daher Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0

