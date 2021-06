Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kleintransporter entwendet - 26.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Sperlingsgasse

08.06.2021, 18.00 Uhr - 09.06.2021, 05.45 Uhr

Einen grauen Kleintransporter Renault Traffic mit auffällig farbiger Restaurantwerbung haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Sperlingsgasse entwendet. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand und verschwand zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 05.45 Uhr. Der Schaden, der durch den Diebstahl entstand dürfte sich auf 26.000 Euro belaufen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an die Polizeidienststelle in Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

