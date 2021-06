Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Katalysator entwendet - Hyundai Tucson betroffen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

09.06.2021, 08.25 Uhr - 16.10 Uhr

Am hellichten Tage haben Unbekannte von einem Hyundai Tucson ix35 den Katalysator abgebaut und entwendet.

Der 52 Jahre alte rechtmäßige Besitzer staunte nicht schlecht, als er am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr sein Fahrzeug wieder bestieg: Der Wagen zeigte ihm eine Fehlermeldung an und als er den Wagen startete wusste er auch warum: Der Motor war äußerst laut und als er nachschaute entdeckte er Schrauben unter seinem Fahrzeug und den fehlenden Katalysator.

Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Wagen am Mittwochmorgen gegen 08.25 Uhr auf dem VW Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße in der Reihe 17 abgestellt.

Durch den Diebstahl ist ihm ein Schaden von mindestens 300 Euro entstanden.

Die Polizei hofft darauf, dass anderen Autofahrern verdächtige Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind. Zuständig ist die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell