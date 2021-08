Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei beendet Schleusung

Löcknitz (ots)

Heute Vormittag wurde im unmittelbareren Grenzbereich, nahe der Ortschaft Löcknitz, auf der B 104, eine Menschengruppe fußläufig Richtung Pasewalk festgestellt. Diese Personengruppe wurde dann am Nettoparkplatz, Chausseestraße 37 durch Bundespolizisten einer Kontrolle unterzogen. Nach eigenen Angaben handelt es sich um einen Somalier, drei Iraker und 3 Iraner. Die Personen waren nicht im Besitz von Personaldokumenten und führten kein Reisegepäck mit sich. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Personen von Weißrussland nach Polen illegal in die Europäische Union eingereist sind. Reiseziel war Deutschland. Es besteht der Verdacht, dass die Gruppe gezielt die Ortslage Löcknitz erreichte um von dort aus durch bislang unbekannte Schleuser weiter ins Bundegebiet transportiert zu werden. Durch alle Personen wurde ein Asylantrag gestellt. Die Ermittlungen dauern an.

