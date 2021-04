Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in ein Altenheim

Hamm-Uentrop (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Montag, 26. April, gegen 22.20 Uhr durch Einsteigen über einen Balkon Zutritt zum Schwesternzimmer eines Altenheims auf der Marker Allee. Er wurde in den Räumlichkeiten von zwei Mitarbeitern entdeckt. Er floh jedoch mit einem bereitgestellten Fahrrad auf der Marker Allee in östlicher Richtung. Der Einbrecher ist zirka 30 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Figur und einen dunkelhäutigen Teint. Der Tatverdächtige hat einen Oberlippenschnäuzer und Spitzbart. Er trug eine schwarze Weste und eine dunkle Jeanshose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

