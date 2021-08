Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei Pasewalk - wieder Haftbefehle vollstreckt

Pomellen (ots)

Bei der Einreisekontrolle eines Flixbusses am ehemaligen Grenzübergang Pomellen, wurde ein 25- jähriger polnischer Staatsangehöriger ermittelt, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Durch Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 378,50 Euro ersparte er sich eine 20- tägige Ersatzhaft.

Ein 38- jähriger polnischer Staatsangehöriger wollte mit seinen PKW Skoda über die BAB 11 nach Deutschland einreisen. In Pomellen wurde er angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person und Sachen ergab eine Fahndungsnotierung zu Festnahme- Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wegen 5-fachen Diebstahls in den Jahren 2014/ 2015. Die Geldstrafe in Höhe von 1600,- Euro und 78.50 Euro Kosten konnte der Mann nicht zahlen. Er muss jetzt die nächsten 80 Tage in die Justizvollzugsanstalt Stralsund absitzen.

