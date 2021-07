Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Fahrerwechsel hat strafrechtliche Folgen

Hintersee/ LK VG (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntages, wollten Bundespolizisten in Hintersee/ Vorpommern Greifswald, einen Opel Corsa anhalten und kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale und fuhr weiter. Die Beamten konnten beim Vorbeifahren des Fahrzeuges den Fahrzeugführer, einen 37- jährigen Mann deutlich erkennen. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine weitere Person. Die Bundespolizisten verfolgten das Fahrzeug und forderten den Fahrzeugführer wiederholt auf, anzuhalten. Nach mehreren hundert Metern kam der PKW doch zum Stehen und die Beamten konnten die Fahrertür öffnen. Dabei stellten sie fest, dass die 21- jährige Beifahrerin jetzt auf dem Schoß des Fahrers saß. Kurze Zeit später saß die junge Frau am Steuer des Fahrzeugs, der Mann auf dem Beifahrersitz. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegenwärtig ist er dabei, die Fahrerlaubnis zu erwerben. Die Beamten nahmen Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf.

