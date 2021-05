Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Landkreis Tuttlingen) Katalysator vom Auto geklaut (17.05.2021)

Geisingen (ots)

Einen Diebstahl an einem Auto begangen haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße "Kleine Breite". Eine Zeugin beobachteten vier Personen, die sich an einem vor einem Autohaus abgestellten Mercedes der Baureihe "W 124" zu schaffen machten. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten das Auto aufgebockt, den Katalysator des Auspuffs herausgetrennt und gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell