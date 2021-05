Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck-Worndorf

Landkreis Tuttlingen) Einbruch in Schützenhaus (14. - 16.05.2021)

Neuhausen ob Eck (ots)

Einen Einbruch in ein Schützenhaus auf der Buchheimer Straße haben Unbekannte am Wochenende verübt. Unbekannte schlugen am Gebäude zwei Fenster ein und gelangten so in das Innere. Dort beschädigten sie eine Tür und eine Innenscheibe, stahlen jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell