POL-UL: (UL) Laichingen - Frau fährt gegen Baum

Am Donnerstagmorgen kam eine Autofahrerin bei Laichingen von der Straße ab.

Ulm (ots)

Die 45-Jährige war laut Angaben der Polizei gegen 5 Uhr in der Blaubeurer Straße in Suppingen unterwegs. Dort kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Ob sich die Frau verletzte ist noch unklar. Sie wollte später selbst zu einem Arzt gehen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Ehinger Polizei dauern an.

