Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Heckscheiben kaputt

In der Nacht zum Dienstag beschädigte ein Unbekannter in Heidenheim zwei Autos.

UlmUlm (ots)

In der Werner-Walz-Straße zerstörte der Täter an einem VW die Heckscheibe, sodass sie komplett zersplitterte. Auch in der benachbarten Felsenstraße beschädigte ein Unbekannter einen VW. Dort schlug er mit einem spitzen Gegenstand Löcher in die Heckscheibe. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

