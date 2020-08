Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Nach Sprengung eines Geldautomaten/ Polizei sucht Zeugen zu entwendetem Feuerlöscher

Sassenburg (ots)

Sassenburg, OT Triangel 02.08.2020

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Triangel sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu einem möglicherweise entwendeten Feuerlöscher geben können.

Die bislang unbekannten Täter hatten einen solchen Feuerlöscher am Tatort in Triangel vermutlich genutzt, um eventuelle Spuren zu verwischen. Bei vorangegangenen Sprengungen von Geldautomaten in der Region hatten die Täter zu diesem Zweck in einigen Fällen zuvor Feuerlöscher von Tankstellengeländen entwendet.

Um diesbezügliche Hinweise bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell