Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer an der Marienfelder Straße

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagabend (19.11., 22.28 Uhr) wurde die Polizei über einen Brand an einem Mehrfamilienhaus an der Marienfelder Straße informiert. Durch die Anwohner konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Ersten Ermittlungen nach entstand das Feuer im Bereich eines vor dem Haus aufgestellten Strandkorbs. Durch die Flammen entstand leichter Schaden an der Hausfassade. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Kriminalbeamte haben die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell