Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gestürzter Radfahrer

Ratzeburg (ots)

27. Mai 2021 | Kreis Stormarn - 26.05.2021 - Glinde

Ein 72-jähriger Radfahrer wurde am 26.05.2021, gegen 08.30Uhr, bei einem Alleinunfall schwerverletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte der Pedelec-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in der Möllner Landstraße, Ecke Domhorster Allee in Oststeinbek. Der Glinder zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell