Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Neumühl - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Kehl, Neumühl (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher gelangten am Dienstag zwischen 7:50 Uhr und 17:05 Uhr, durch Aufhebeln zweier Fenster, gewaltsam in eine Wohnung in der Straße "Stockweg". Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Zimmer und flüchteten mit erbeutetem Schmuck und Bargeld. Die Beamten des Polizeireviers Kehl sowie der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell