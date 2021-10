Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach, K 5363 - Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Seebach (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Grimmerswaldstraße, bei dem ein 78-jähriger Rollerfahrer tödlich verletzt wurde, sind die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand touchierte der Senior die Leitplanke und stürzte daraufhin mehrere Meter tief eine Böschung hinunter. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung bestehen aktuell nicht. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfallhergangs, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-460 zu melden.

/jv

Ursprüngliche Meldung vom Dienstag, 19. Oktober 2021, 18:58 Uhr

POL-OG: Seebach - Tödlicher Verkehrsunfall

Seebach Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in der Grimmerswaldstraße ereignet. Nach den aktuellen Ermittlungen der Polizei dürfte ein 78-jähriger Rollerfahrer gegen 16 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt ins Schleudern geraten sein. In der Folge kam er offenbar von der Straße ab und stürzte etwa zehn Meter einen Abhang hinunter. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sind vor Ort. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt.

/cp /pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell