Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall in Harsum am 10.11.2021

Hildesheim (ots)

Harsum/B494/Peiner Landstraße(fm)

Wie am 11.11.21 von uns berichtet, kam es am Mittwoch, den 10.11.2021, um 12.27 Uhr an der Kreuzung B494/ Peiner Landstr. zu einem Verkehrsunfall, in dem beide beteiligten Fahrer leicht verletzt und in Krankenhäuser transportiert wurden. Der Sachschaden an den Kraftfahrzeugen war erheblich.

Unterschiedliche Zeugenaussagen führen zurzeit zu einem ungenauen Unfallhergang.

Die Polizei fragt: Wer ist wo gefahren und wohin abgebogen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt (Tel. 05066-9850) zu melden und Hinweise zum genauen Ablauf des Verkehrsunfalls mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell