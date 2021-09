Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter Alkohol

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter der Beeinflussung von Alkohol und Betäubungsmitteln kam es am Samstagabend um 20.19 Uhr in der Remlingstraße. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Fahrer eines PKW Ford Focus einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Ford Fiesta touchierte. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten starker Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrzeugführer des Ford Focus festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,33 Promille bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell