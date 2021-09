Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall

Schifferstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Waldseer Straße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus Speyer fuhr von einem Tankstellengelände auf die Straße und übersah hierbei die 80-jährige Fahrradfahrerin. Diese verletzte sich bei dem Zusammenstoß aufgrund der äußerst geringen Geschwindigkeit nur leicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell