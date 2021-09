Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hunde im Fahrzeug eingesperrt

Schifferstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion Schifferstadt Hunde in einem Fahrzeug, an dem lediglich die Fenster einen Spalt geöffnet waren. Die Beamten konnten vor Ort die Verantwortliche ermitteln, welche ihre Tiere nach Aufforderung aus dem Fahrzeug befreite. Bereits bei den an diesem Tag herrschenden Außentemperaturen von etwa 25°C, kann sich der Innenraum von Fahrzeugen nach 30 Minuten auf bis zu 40°C aufheizen, was für Hunde tödlich enden kann. Auf die möglichen Risiken angesprochen, zeigte sich die 47-jährige Hundehalterin aus Baden-Württemberg einsichtig. Das Veterinäramt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

