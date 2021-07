Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Lebensmittelautomaten aufgebrochen - Sachbeschädigungen - Farbschmiererei - Sonstiges

Aalen (ots)

Iggingen: Lebensmittelautomaten aufgebrochen

Zwischen Samstagnacht, 23:30 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr, wurde in der der Täferroter Straße, an der Abzweigung zur Landstraße 1156, vermutlich mit einem Brecheisen ein Lebensmittelautomat aufgebrochen und daraus das Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro entwendet. An dem Automaten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Dieb erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173/8776

Aalen: Betrunkener LKW-Fahrer baut Unfall

Am Montag gegen 08:20 Uhr streifte ein 38-Jähriger auf einem Firmengelände mit seinem LKW zweimal einen dort geparkten LKW, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 38-Jährigen deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine durchgeführte Überprüfung ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutuntersuchung veranlasst. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Aus einem unverschlossenen PKW, welcher auf dem Parkplatz des Friedhofes im Mühlweg abgestellt war, entwendete ein bislang unbekannter Dieb am Samstag zwischen 18:15 Uhr und 18:20 Uhr eine Bauchtasche mit etwa 200 Euro Bargeld, Bankkarten und einem Handy. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gegenstände nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Ellwangen: Farbschmiererei

Zum wiederholten Male wurden nun am vergangenen Wochenende an der Grundschule in Neunheim die Wände mit einem schwarzen Stift bemalt. Dieses Mal wird der Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300.

Lorch: Sachbeschädigung

In der Straße Auf dem Schäfersfeld wurden zwischen Freitagnachmittag, 18 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr, zwei wasserfeste Faserzementplatten im Deckenbereich der Schäfersfeldschule zerstört. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung in Baugrube

In der Lise-Meitner-Straße wurde durch einen unbekannten Vandalen zwischen Donnerstag, 01.07. und Montag, 12.07.21 in einer dortigen Baugrube die Abwasserpumpen ausgeschaltet und die Abwasserschläuche in die Grube umgeleitet. Dadurch wurde die Baugrube mit Wasser geflutet und ein dort abgestellter Bagger erheblich beschädigt.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung auf Firmengelände

Auf einem Firmengelände in der Straße Hardt wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein Dieseltank erheblich beschädigt sowie eine Baustellenabschrankung in eine Baugrube geworfen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Spurwechsel

Am Montagmorgen ereignete sich in der Lorcher Straße ein Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Kurz vor einer Ampel wechselte ein 43-jähriger LKW-Lenker auf die Abbiegespur und übersah hierbei einen VW Polo, welcher bereits auf der Abbiegespur fuhr. Verletzt wurde niemand.

Lorch: PKW kommt von Straße ab

Am Sonntag um 18 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Golf die B297 in Fahrtrichtung Lorch. Kurz vorm Muckensee kam das Fahrzeug in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mehrere Schutzplanken. Hierbei entstand am PKW ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken ist noch nicht bekannt.

