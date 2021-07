Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kontrollen an Lärmdisplays - Polizei sucht das Gespräch

Landkreis Schwäbisch Hall: (ots)

Am Sonntag zwischen 10 Uhr und 14:30 Uhr führten vier Polizeibeamte der Präventionsaußenstelle Schwäbisch Hall Motorradkontrollen an den drei Lärmdisplays innerhalb des Landkreises Schwäbisch Hall durch. Dabei suchten die Polizisten gezielt das Gespräch mit vorbeifahrenden Kraftradfahrern und -fahrerinnen um auf die Funktionen und den Zweck der Lärmdisplays in Mainhardt, Sulzbach und Gaildorf hinzuweisen. Insgesamt wurden 37 Motorradfahrende kontrolliert und dabei mussten vier Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Die Präventionsgespräche, sowie die Ausgabe von Präventionsmaterial wurden durch die Verkehrsteilnehmer positiv aufgenommen.

