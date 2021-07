Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Versuchter Einbruch in Vereinsgaststätte

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht auf Bundesstraße gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Bereich des Teilers B14 / B29. Eine 21-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 17 Uhr die in diesem Bereich vierspurige Bundesstraße in Richtung Winnenden entlang. Ein bisher unbekannter Autofahrer wechselte zu diesem Zeitpunkt von der rechten Fahrspur nach links auf die Fahrspur der BMW-Fahrerin und verursachte hierbei einen Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher sowie die 21-Jährige hielten anschließend kurz auf dem Standstreifen an, der Unfallverursacher erkundigte sich allerdings nur kurz nach dem Gesundheitszustand der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hierbei soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann, der in Begleitung eines etwa 14-jährigen Mädchens war, handeln. Er soll mit einem weißen oder silbernen Opel oder Mercedes unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Versuchter Einbruch in Vereinsgaststätte

Am Samstag zwischen Mitternacht und 10:20 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Vereinsgaststätte in der Jahnstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es allerdings nicht, das Fenster aufzubrechen. Zudem wurde die Herrentoilette des daneben befindlichen Kiosks verwüstet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr die Kreisstraße 1883 von Mannenberg in Richtung Rudersberg. Hierbei kam er alleinbeteiligt zu Fall. Beim Sturz zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu, an seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 00.45 Uhr die Hintere Straße und bog von dort in die Burgstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem Motorroller zusammen. Der 21-jährige Fahrer des Kleinkraftrades wurde hierbei leicht verletzt. Die Schadensbilanz bei den unfallbeschädigten Fahrzeugen wurde auf 3300 Euro beziffert.

