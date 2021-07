Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Spraitbach / Schwäbisch Gmünd - Auto gerammt und geflüchtet, Geschädigte gesucht

Am Samstag gegen 11:00 Uhr erkannte ein 47-Jähriger zwei Männer wieder, die in einem geparkten PKW Audi auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gschwender Straße, saßen. Da die beiden wegen vorangegangener Straftaten gesucht wurden, stellte der 47-Jährige sein Auto so ab, dass die Männer nicht ungehindert wegfahren konnten. Noch bevor er die Polizei verständigen konnte, fuhr der 21-jährige Fahrer des Audi los und rammte das Auto des 47-Jährigen zur Seite. Anschließend fuhr der Audi auf die B 298 in Richtung Schwäbisch Gmünd weg. Der 47-Jährige fuhr hinterher und konnte beobachten, wie der 21-Jährige mehrmals trotz Überholverbot und mit sehr hoher Geschwindigkeit andere Autos überholte und auch rote Ampeln überfuhr. Der Audi konnte in Schwäbisch Gmünd schließlich durch die Polizei gestoppt werden. Da der 21-Jährige offenbar unter Drogeneinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Polizei bittet Zeugen und auch Personen, die durch den PKW Audi gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Gem. Bopfingen - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 19:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße 1070 von Bopfingen in Richtung Neresheim-Dehlingen. Etwa auf Höhe von Unterriffungen stürzte er wegen eines Fahrfehlers in einer langgezogenen Rechtskurve. Er schleuderte über den Randstein, den Randstreifen und kam nach über 20 Metern im Wald zum Endstand. Das Motorrad prallte gegen einen Baum und blieb mit Totalschaden liegen. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Böbingen - Unfall durch gefährliches Überholmanöver mit anschließender Unfallflucht

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger die B 29 von Mögglingen in Richtung Schwäbisch Gmünd mit seinem PKW BMW. Kurz vor der Ampelkreuzung zur Böbinger Rosensteinstraße wurde der 33-Jährige von einem, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrenden, silbernen PKW BMW überholt. Durch das gefährliche Überholmanöver musste der 33-Jährige ausweichen und prallte gegen den Ampelmasten auf der Verkehrsinsel. Der 33-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der silberne PKW BMW, der ein Stufenheck und vermutlich ein GD-Kennzeichen hatte, setzte seine Fahrt in Richtung Schwäbisch Gmünd ohne anzuhalten fort. Zu einer Berührung der beiden Autos war es nicht gekommen. Die beschädigte Ampelanlage musste durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd abgeschaltet werden. Personen, die Hinweise zu dem silbernen PKW BMW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

