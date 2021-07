Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Althütte - Motorrad fährt auf PKW auf, Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 42-Jähriger die Landesstraße von Althütte in Richtung Ebni mit seinem PKW Ford. An der Einmündung zum Parkplatz Steinbachtal bremste der 42-Jährige stark ab, um nach links zum Parkplatz abzubiegen. Der hinter dem PKW fahrende 20-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den PKW Ford auf. Er wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 42-Jährige und die beiden jeweils 8-jährigen Jungen in seinem Auto erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 13.000 Euro. Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe war die Feuerwehr Althütte mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Backnang waren ebenfalls zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Die Straße war bis etwa 20:50 Uhr gesperrt. Da es zum Unfallhergang teilweise widersprüchliche Angaben der beteiligten Fahrzeugführer gibt, werden mögliche Unfallzeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

