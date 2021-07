Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verletzte Radfahrer - Sachbeschädigung - Wohnungseinbruch - Lkw-Plane entzündet - Von Unbekanntem geschlagen - Sonstiges

Aalen (ots)

Ostalbkreis 12.07.2021

Essingen: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad musste eine 53-Jährige am Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden. Die Radlerin befuhr gegen 17 Uhr den Verbindungsweg zwischen Essingen und Oberkochen, wo sie am Übergang eines abschüssigen Feldweges zum asphaltierten Radweg mit ihrem Rad ins Schlingern geriet, sich überschlug und zu Boden stürzte. Die 53-Jährige zog sich trotz getragenem Schutzhelm eine blutende Wunde am Kopf zu. Der an ihrem Rad entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 1000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung - 1000 Euro Schaden

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr warfen Unbekannte einen in der Bahnhofstraße aufgestellten Stromkasten um, der in das Schaufenster eines Gebäudes fiel. Die Scheibe ging hierbei zu Bruch, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen-Forst: Leicht verletzte Pedelec-Fahrerin

Leichte Verletzungen zog sich eine 22-Jährige am Sonntagmittag gegen 12 Uhr bei einem Sturz von ihrem Pedelec zu. Die junge Frau befuhr zur Unfallzeit den Verbindungsweg zwischen Forst und Unterkolbenhof; neben ihr fuhr ein 26-Jähriger ebenfalls mit seinem Mountainbike. Aus ungeklärter Ursache streiften sich die beiden, wobei die 22-Jährige auf den Boden stürzte. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, das sie am gleichen Tag wieder verlassen konnte. Beide Radfahrer trugen zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm.

Aalen: Diebstahl begangen und geflüchtet

Ein betrunkener Mann entwendete am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr aus einer Shisa-Bar in der Bahnhofstraße die Bauchtasche eines Angestellten und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Der Täter ließ bei seinem Diebstahl offenbar seinen eigenen Rucksack und sein Handy in der Bar zurück. Die Gegenstände wurden von Beamten des Aalener Polizeireviers sichergestellt. In Verbindung mit einer weiteren Straftat am Nachmittag in Waiblingen griffen die Polizeibeamten einen Mann auf, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den mutmaßlichen Dieb handelt, da bei ihm die entwendete Bankkarte aus der Aalener Sisha-Bar aufgefunden wurde. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Aalen: Aufgefahren - 6000 Euro Sachschaden

Bereits am Samstagvormittag kam es gegen 11 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Verkehrsbedingt musste eine 22-Jährige ihren Toyota an einer Ampelanlage anhalten. Ein 21-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Seat Leon auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Westhausen: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Freitagnachmittag 16.30 Uhr und Samstagmorgen 8.30 Uhr stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Dalkinger Straße ein, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen das Gebäude wieder, nachdem sie offenbar nur geringwertiges Diebesgut erbeuteten. Der von ihnen verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Freitagnachmittag 16.30 Uhr und Samstagmorgen 9.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen in der Brunnenhaldestraße abgestellten Pkw Opel Astra beschädigte. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neresheim: Lkw-Plane angezündet

Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachten Unbekannte, als sie am Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr die Plane eines Lkw entzündeten, welcher auf einem Parkplatz zwischen Neresheim und Kösingen abgestellt war. Zum Löschen des Brandes war die Freiwillige Feuerwehr Neresheim mit 5 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen-Dauerwang: 28-Jähriger von Unbekanntem geschlagen

Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr schlug ein bislang Unbekannter einen 28-Jährigen nieder, der zusammen mit mehreren anderen Personen auf einer Gartenparzelle im Langertweg feierte. Zeugenaussagen zufolge betrag der Unbekannte den Garten, warf eine Musikbox in einen Busch und schrie lauthals herum. Als der 28-Jährige versuchte deeskalierend auf den Mann einzuwirken, ging dieser auf ihn los. Bei dem folgenden Sturz des 28-Jährigen schlug dieser derart mit dem Kopf auf dem Boden auf, dass er mehrere Minuten lang nicht ansprechbar und hinterher deutlich verwirrt war. Der Angreifer schlug im weiteren Verlauf noch mit der Faust gegen den Brustkorb eines anderen Mannes und entfernte sich dann in Richtung einer in der Nähe befindlichen Gärtnerei. Der Mann ist ca. 30 bis 35 Jahre alt und ca. 180 bis 185 cm groß. Er hat kurze blonde Haare und trug eine ärmellose rote Weste. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Rainau: Versuchter Einbruch

Durch Geräusche an der Hinterseite ihres Wohnhauses wurde eine 24-Jährige am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr aufgeschreckt. Als die junge Frau das Licht einschaltete und auf den Balkon ging, sah sie einen Unbekannten, der die Flucht ergriff. Eine Beschreibung konnte die junge Frau nicht abgeben. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der drei Fahrzeuge des Polizeireviers Ellwangen beteiligt waren, blieb leider ohne Erfolg.

Stödtlen: Zu weit links gefahren

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 37-Jährige am Samstagabend gegen 18.45 Uhr verursachte. Auf der Verbindungsstraße zwischen Dambach und Sederndorf kam sie mit ihrem Pkw Audi zu weit nach links, wobei sie den Pkw Seat einer 24-Jährigen streifte. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Radfahrer verletzt

Stationär musste ein Radfahrer am Samstagabend nach einem Sturz ins Krankenhaus aufgenommen werden. Der 44-Jährige hatte sich in der Hasenbergstraße "verbremst" und war dann aufgrund von Schotter auf der Fahrbahn zu Boden gestürzt.

Rainau: PKW überschlägt sich

Am Montag gegen 05:40 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Renault die B290 von Ellwangen in Richtung Aalen. Auf Höhe Schwabsberg kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurden der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw VW die B 297 zwischen Lorch und Unterkirneck. In einer scharfen Linkskurve kam er mit dem Pkw nach rechts von der Straße ab und beschädigte hierbei die dortige Leitplanke, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Brandmelder löste aus

Unbemerkt und natürlich unwissentlich schaltete ein Kleinkind am Sonntagmittag gegen 13 Uhr wohl den Herd in der elterlichen Küche in einem Gebäude im Schöneckweg ein. Eine auf dem Herd liegende Hundeleine fing daraufhin Feuer. Dieses löste wiederum den Brandmelder aus, wodurch die im Wohnzimmer sitzende Familie aufmerksam wurde. Der Vater des Kleinen konnte den Brand selbst löschen; ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr nötig. Alle Familienmitglieder blieben unverletzt.

Iggingen: Automaten aufgebrochen

Zwischen Samstagabend 23.30 Uhr und Sonntagmorgen 8 Uhr brachen Unbekannte einen Lebensmittelautomaten auf, der an der Täferroter Straße, Abzweigung zur Landesstraße 1156, aufgestellt ist. Aus dem Automaten entwendeten die Täter das komplette Münzgeld von rund 200 Euro. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Dampfgarer löste Feuerwehreinsatz aus

Mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Samstagvormittag gegen 10.40 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in den Universitätspark aus. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass der Brandalarm wohl von einem Dampfgarer ausgelöst wurde.

Jagstzell: 7500 Euro Sachschaden

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau verlor ein 18-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr bei plötzlich einsetzendem Starkregen die Kontrolle über seinen Pkw Audi A3. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke und kam anschließend auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahranfänger blieb unverletzt. Durch umherfliegende Fahrzeugteilte wurde im weiteren Verlauf der Pkw VW T-Roc eines 61-Jährigen beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 7500 Euro.

