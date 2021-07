Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 01:30 Uhr und 05:30 Uhr beschädigte ein Vandale einen geparkten BMW in der Straße Roter Buck. Er trat den Seitenspiegel des geparkten Fahrzeuges ab und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Pkw macht sich selbstständig

Eine nicht angezogene Handbremse war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 20:45 Uhr im Westring. Ein 50-jähriger Ford-Fahrer hatte vergessen diese anzuziehen, nachdem er seinen Ford am Straßenrand geparkt hatte. Daraufhin machte sich das Auto selbstständig und rollte auf einen ebenfalls am Fahrbahnrand stehenden Hyundai. Durch den Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger Nissan-Fahrer war am frühen Montagmorgen gegen 01:15 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Michelfeld unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach links gegen die dortige Fahrbahnbegrenzung. Von dieser wurde er abgewiesen und der Nissan geriet nach rechts ins Schleudern. Er prallte gegen den Bordstein, überschlug sich mehrfach und kam in der dortigen Böschung zum Liegen. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Fichtenau: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Sonntagabend gegen 17:20 Uhr fuhr eine 23-jährige Skoda-Fahrerin auf der A7 in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen. Ein vor ihr fahrender bislang unbekannter VW-Fahrer bremste sein Fahrzeug schlagartig stark ab, sodass die 23-Jährige ebenfalls eine Vollbremsung durchführen musste. Ein hinter der Skoda-Lenkerin fahrender 40-jähriger Peugeot-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die 23-Jährige auf. Dabei verletzte sich die 14-jährige Beifahrerin des Peugeots. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Der VW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise zum noch unbekannten Fahrer des VW nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell