Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen: Überholvorgang mit schweren Folgen

Herzogenrath (ots)

Am 07.07.2021 erschien eine Geschädigte bei der Polizei und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall:

Sie sei am 03.07.2021 gegen 11 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Neustraße in Richtung Herzogenrath gefahren. In Höhe Haus Nr. 55, gegenüber der Tankstelle, überholten sie zunächst ein Fahrradfahrer und anschließend eine Fahrradfahrerin.

Beim zweiten Überholvorgang sei es zu einer Berührung beider Fahrräder gekommen, wobei sie stürzte und sich schwer verletzte. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und rief einen Rettungswagen. Die schwer verletzte 64- Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallverursacherin, zwischen 60 und 70 Jahren alt, und der Radfahrer entfernten sich unerkannt vom Unfallort.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 42101 zu melden. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell