Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann aus Rödersheim-Gronau den Parkplatz eines dortigen Supermarktes. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug an einen geparkten PKW und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR. Bei der anschließenden Unfallaufnahme erlangten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Hinweise auf eine akute Beeinflussung durch Alkohol bei dem 64-jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sowie der Autoschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

