Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kinder werfen Steine auf fahrende Autos

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, meldete ein PKW-Fahrer zwei Kinder, welche in der Eisenbahnstraße Kieselsteine auf Fahrzeuge werfen. An seinem Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 200 EUR. Die beiden 6- und 8-jährigen, strafunmündigen Kinder aus Böhl-Iggelheim wurden ihren Eltern überstellt und auf die Gefährlichkeit ihres Handelns hingewiesen. Personen, welche ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

