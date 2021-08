PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebin erbeutet hochwertige Armbanduhr +++ Defektes Rücklicht führt zu zwei Ermittlungsverfahren +++ Nächste Woche nur unangekündigte Geschwindigkeitsmessungen

Hofheim (ots)

1. Hochwertige Armbanduhr bei Trickdiebstahl gestohlen, Hofheim am Taunus, Hof Hausen vor der Sonne, Donnerstag, 19.08.2021, 14:35 Uhr bis 14:50 Uhr

(jn)Eine bislang unbekannte Täterin hat am Donnerstagnachmittag bei Hofheim einen älteren Mann aus Frankfurt auf einem Parkplatz bestohlen und dabei eine hochwertige Armbanduhr erbeutet. Den Angaben des Geschädigten zufolge, sprach ihn die Frau zwischen 14:35 Uhr und 14:50 Uhr in einem Biergarten auf dem Gelände am "Hof Hausen vor der Sonne" an und lockte ihn unter einem Vorwand zu dem Parkplatz. Dort lenkte die Trickdiebin den Mann geschickt ab, um ihm in diesem Zusammenhang unbemerkt die Armbanduhr vom Handgelenk zu ziehen. Bevor die Frau mit der Uhr, die einen Wert von mehreren Tausend Euro hat, davonrannte, soll sie ihrem Opfer noch in den Unterleib getreten haben. Erst mit einem gewissen Zeitverzug bemerkte der Bestohlene das Fehlen seiner Uhr und alarmierte die Polizei. Eine Fahndung mehrerer Streifen der Hofheimer Polizeistation nach der Trickdiebin verblieb leider ohne Erfolg.

Der Frankfurter beschrieb die Frau als etwa 1,65 Meter groß und braunhaarig. Sie soll ein Tuch auf dem Kopf und einen grauen oder khakifarbenen Übergangsmantel getragen haben. Zudem sprach sie gebrochenes Deutsch, hatten einen dicken Bauch, war evtl. sogar schwanger, und hatte einen dunkleren Teint.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen die Frau am Donnerstagnachmittag in Hofheim oder der Umgebung aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Arbeitsmaschinen beschädigt,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Mittwoch, 18.08.2021, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 19.08.2021, 06:00 Uhr

(jn)Auf einer Baustelle in der Rheingaustraße in Hofheim, Marxheim ist in der Nacht zum Donnerstag ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an zwei Arbeitsmaschinen verursacht worden. Ein oder mehrere Unbekannte betraten das Baustellengelände und zerschlugen mehrere Scheiben eines Asphaltwalzers sowie eines Radladers. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Defektes Rücklicht hat Konsequenzen für 36-Jährigen, Eschborn, Sossenheimer Straße, Freitag, 20.08.2021, 03:00 Uhr

(jn)Zwei Polizeibeamte aus Eschborn haben heute in den frühen Morgenstunden einen Autofahrer aus dem Hochtaunuskreis kontrolliert, der wohl zuvor Drogen konsumiert hatte. Darüber hinaus war der Pkw zur Entstempelung ausgeschrieben, da kein Versicherungsschutz mehr bestand. Um 03:00 Uhr fiel das Fahrzeug den Polizisten in der Sossenheimer Straße in Eschborn wegen eines defekten Rücklichtes auf, woraufhin sie den Pkw genauer in Augenschein nahmen. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 36 Jahre alte Autofahrer berauschende Mittel konsumiert hatte, die einen positiven Drogenvortest zur Folge hatten. Außerdem ergaben Ermittlungen zu dem Pkw, dass dieser nicht ordnungsgemäß versichert war. Für den 36-Jährigen bedeutete dies die Einleitung zweier Strafverfahren und eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Eschborn.

4. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

