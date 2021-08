PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bei Arbeitsunfall in Bäckerei verletzt +++ Versuchter Einbruch in Eschborner Verkaufswagen +++ Verkehrskontrolle in Sulzbach

Hofheim (ots)

1. 24-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Mittwoch, 18.08.2021, gegen 08:30 Uhr

(jn)Heute Morgen ist in einer Bäckerei im Hofheimer Chinon Center ein 24 Jahre alter Mann aus Bad Kreuznach bei Wartungsarbeiten schwer verletzt worden. Gegen 08:30 Uhr fanden aufgrund eines technischen Defektes an einem Kühlschrank entsprechende Wartungsarbeiten statt, wobei es zu einer heftigen Stichflamme kam. Dabei erlitt der 24-jährige Techniker Brandverletzungen, die eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Nach Bekanntwerden des Vorfalles bei der Polizei wurde das Einkaufszentrum geräumt und vorübergehend bis etwa 09:15 Uhr geschlossen. Das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums in Darmstadt wurde verständigt und untersuchte den Vorfall vor Ort gemeinsam mit der Hofheimer Kriminalpolizei. Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Hintergrund liegen bis dato nicht vor.

2. Vergeblich an Verkaufswagen gehebelt, Eschborn, Mergenthalerallee, Dienstag, 17.08.2021, 05:00 Uhr bis 10:40 Uhr

(jn)Zu einem versuchten Einbruch in einen Verkaufsstand kam es am Dienstagmorgen in Eschborn. Zwischen 05:00 Uhr und 10:40 Uhr machten sich der oder die unbekannten Täter an dem in der Mergenthalerallee abgestellten Verkaufswagen zu schaffen, indem sie versuchten, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Hierbei scheiterten die Einbrecher und verließen den Tatort unerkannt und unverrichteter Dinge. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Diebstahl aus zwei unverschlossenen Pkw, Eschborn, Niederhöchstadt, Brunnenstraße, Sonntag, 15.08.2021 bis Dienstag, 17.08.2021

(jn)Aus zwei unverschlossenen Pkw haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Eschborn Gegenstände im Wert von mindestens 2.000 Euro gestohlen. Die Fahrzeuge parkten zwischen Sonntag und Dienstag in der Brunnenstraße, wobei sich die Taten ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zum Dienstag ereignet haben dürften. Während aus einem Fiat ein Laptop sowie ein Lautsprecher entwendet wurden, ließen die Gauner aus einem Golf in der unmittelbaren Nachbarschaft Angeln und weiteres Angelzubehör mitgehen. Da bei beiden Autos keine Aufbruchspuren festzustellen waren, könnten die Wagen nicht verschlossen gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise werden von der Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 erbeten.

4. Pkw vorsätzlich beschädigt,

Sulzbach (Taunus), Im Brühl, Mittwoch, 18.08.2021, 10:10 Uhr bis 11:00 Uhr

(jn)Vor einer Seniorenwohnanlage in Sulzbach ist heute Vormittag ein VW mutwillig beschädigt worden. Der schwarze Pkw parkte der Geschädigten zufolge zwischen 10:10 Uhr und 11:00 Uhr auf einem Parkplatz "Im Brühl", als die Fahrzeugseite auf der gesamten Länge zerkratzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

5. Opel auf Parkplatz von Lebensmittelgeschäft zerkratzt, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Dienstag, 17.08.2021, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 18.08.2021, 08:15 Uhr

(jn)Ein auf dem Parkplatz eines Schwalbacher Lebensmittelgeschäftes abgestellter Opel ist in der Nacht zum Mittwoch allem Anschein nach mutwillig beschädigt worden. Gegen 18:00 Uhr hatte der Geschädigte seinen schwarzen Zafira auf dem Parkplatz am Marktplatz abgestellt und dann am darauffolgenden Morgen um 08:15 Uhr Schäden an der Fahrerseite sowie dem Heck bemerkt. Daraufhin fuhr er zur Polizeistation und erstattet Anzeige. Die Reparatur dürfte mehrere Hundert Euro kosten.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

6. Fahrzeugfenster zerstört,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Montag, 16.08.2021 bis Dienstag, 17.08.2021

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montag und Dienstag wurde in Flörsheim ein Fenster eines Skoda Fabia unter Zuhilfenahme einer Kanalabdeckung beschädigt. Der schwarze Pkw, an welchem ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand, parkte in der Wickerer Straße. Offensichtlich entnahmen der oder die Täter den Gullideckel von seinem vorgesehenen Ort und warfen diesen auf die Windschutzscheibe.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

7. Kaum Beanstandungen bei nächtlicher Verkehrskontrolle, Sulzbach (Taunus), Bahnstraße, Landesstraße 3266, Dienstag, 17.08.2021, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 18.08.2021, 02:30 Uhr

(jn)Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Eschborn haben in der zurückliegenden Nacht in Sulzbach eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Lediglich für eine Frau hatte diese Maßnahme Konsequenzen. Ab 23:30 Uhr postierten sich die Polizisten auf der L 3266 kurz vor der kreuzenden Bahnstraße und legten einen besonderen Fokus auf berauschte Verkehrsteilnehmer. Gleichwohl mehrere Drogenschnelltests und Atemalkoholtests durchgeführt wurden, sorgte lediglich eine Autofahrerin für weiterführende Maßnahmen. Da sie einen Wert von über 0,5 Promille hatte, musste sie mit zur Eschborner Polizeistation, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden.

