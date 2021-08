PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebstahl in Flörsheimer Wohnung +++ Ladendieb schlägt und tritt +++ Vandalismus in Hochheim und Flörsheim +++ Anhänger mit Bauschutt verschwunden

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe bestehlen Senioren,

Flörsheim am Main, Anne-Frank-Weg, Montag, 16.08.2021, 11:15 Uhr bis 11:30 Uhr

(jn)Auf eine älteres Ehepaar hatten es Kriminelle am Montagvormittag in Flörsheim abgesehen, wobei die Trickdiebe mehrere Tausend Euro erbeutet haben. Gegen 11:15 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der im Anne-Frank-Weg wohnhaften Geschädigten und übte unter dem Vorwand eines Wasserschadens in dem Mehrfamilienhaus Druck auf die Bewohner aus, in die Wohnräume gelassen zu werden. Während der erste Trickdieb das Ehepaar im Bad ablenkte, muss ein zweiter Täter die Räumlichkeiten betreten und Bargeld sowie weitere Wertgegenstände mit einem Gesamtwert von einigen Tausend Euro entwendet haben. Wenig später bemerkten die Geschädigten, den vorausgegangenen Diebstahl und meldeten sich bei der Polizei. Sie beschrieben den falschen Handwerker, der einen Blaumann trug, als etwa 40 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und kräftig. Zudem hatte er blaue Augen und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise in dem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

Generell warnt die Polizei insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Handwerker, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn deren Besuch nicht im Vorfeld bekannt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachfragen, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben. Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 231 erfahren.

2. Rabiater Ladendieb,

Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Montag, 16.08.2021, gegen 17:30 Uhr

(jn)Am Montagabend ist in Hofheim ein 31-jähriger Mann festgenommen worden, der zuvor Schuhe aus einem Geschäft gestohlen haben soll. Gegen 17:30 Uhr wurden Mitarbeiter des Geschäftes am Chinonplatz auf den 31-Jährigen aufmerksam, da er augenscheinlich Ware entwendet und bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot erhalten hatte. Als zwei Mitarbeiter des zuständigen Sicherheitsdienstes den Mann nach Verlassen des Geschäftes ansprachen, reagierte dieser aggressiv, indem er sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr setzte. Daraufhin wurde der Delinquent zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Diese verbrachten den stark alkoholisierten Tatverdächtigen auf die Wache, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen wurde und er die Nacht im Gewahrsam verbrachte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, räuberischem Diebstahl und Hausfriedensbruch ermittelt.

3. Fensterscheiben mit Kanaldeckel zerstört, Hochheim am Main, Stettiner Straße, Montag, 16.08.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 17.08.2021, 06:00 Uhr

(jn)Ein Unbekannter Mann hat in der vergangenen Nacht an einem Wohnhaus in Hochheim einen Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro verursacht. Aktuellen Ermittlungen am Tatort in der Stettiner Straße zufolge, betrat der Unbekannte den Hauseingang und warf dort zwei an unbekannter Stelle entwendete Kanaldeckel gegen die Glasscheibe im Flur. Darüber hinaus zerstach der Mann sämtliche Reifen eines vor der Tür geparkten Renault. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Täter handeln, der ein helles Oberteil mit Kapuze und einem Aufdruck auf dem Rücken trug.

Weitere Hinweise zu dem Fall nimmt die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

4. Vandalismusschäden an Schulgebäude,

Flörsheim am Main, Jahnstraße, Sonntag, 15.08.2021, 14:00 Uhr bis Montag, 16.08.2021, 07:30 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro haben unbekannte Täter an der Sophie-Scholl-Schule in Flörsheim verursacht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der oder die Unbekannten zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen auf dem Schulgelände in der Jahnstraße aufhielten. Während des Aufenthaltes wurde dann die Fensterscheibe eines Schulbüros sowie eine Zugangstür zur Mensa beschädigt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

5. Beladener Anhänger gestohlen,

Eppstein, Bremthal, Am Quarzitbruch, Samstag, 14.08.2021, 11:00 Uhr bis Montag, 16.08.2021, 07:15 Uhr

(jn)In Eppstein haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes einen Anhänger gestohlen. Der mit Bauschutt beladene Hänger mit dem amtlichen Kennzeichen RÜD-UJ 117 war ab Samstagvormittag "Am Quarzitbruch" in Bremthal abgestellt. Am Montagmorgen musste der Geschädigte dann feststellen, dass das Gefährt spurlos verschwunden war. Der Wert lässt sich auf etwa 2.500 Euro beziffern.

Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

6. Baumschutz mutwillig beschädigt,

Schwalbach am Taunus, Am weißen Stein, Arboretum, Donnerstag, 12.08.2021, 15:00 Uhr bis Montag, 16.08.2021, 08:00 Uhr

(jn)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen im Arboretum in Schwalbach die Schutzvorrichtungen für rund 20 Neubepflanzungen beschädigt und damit einen Sachschaden im dreistelligen Bereich verursacht. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter des zuständigen Forstamtes die teilweise zerstörten Setzlinge in der Parkanlage und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Jetzt ermittelt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

7. Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessung, Bundesstraße 8, Bereich Liederbach, Montag, 16.08.2021, 08:30 Uhr bis 14:15 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Main-Taunus wurden am Montag auf der B 8 bei Liederbach zahlreiche Verstöße geahndet. Zwischen 08:30 Uhr und 14:15 Uhr überprüften die Beamten Verkehrsteilnehmer, die auf Höhe der Ausfahrt Liederbach unterwegs waren. Von den etwa 3.000 Fahrzeugen waren 171 Autofahrerinnen und Autofahrer deutlich schneller als die erlaubten 100 km/h, wobei in 142 Fällen Verwarngelder und in 29 Fällen Bußgelder erhoben werden mussten. Zwei Autofahrer müssen sich sogar auf Fahrverbote einstellen, der Spitzenreiter wurde mit 154 km/h gemessen.

