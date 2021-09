Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollator entwendet - Täter kann ermittelt werden

Waldsee (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10:15 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in Waldsee, wie ein Mann den Rollator seiner Nachbarin aus deren Hof in einen Transporter einlud und die Örtlichkeit verließ. Er konnte sich jedoch das Kennzeichen des Transporters notieren, was der Polizei im Anschluss die Ermittlung eines 58-jährigen Tatverdächtigen aus Ludwigshafen ermöglichte. In dem Fahrzeug konnte der Rollator aufgefunden und der 90-jährigen Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Bei dem Tatverdächtigen ergaben sich außerdem Hinweise auf Alkoholkonsum, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

