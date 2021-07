Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Autofahrer begeht Abbiegeverstoß: Radfahrer leicht verletzt

Viersen: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Radfahrer aus Mönchengladbach bei der Kollision mit einem Auto am Donnerstag um 17:20 Uhr. Beide befuhren die die Brüsseler Allee in Richtung Freiheitsstraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Viktoriastraße achtete ein 23-jähriger deutscher Autofahrer aus Nettetal nicht auf den Radler und kollidierte mit ihm./ah (558)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell