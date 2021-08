Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Ratzeburg (ots)

24. August 2021 | Kreis Stormarn - 23.08.2021 - Oststeinbek/Havighorst

Gestern Abend (23.08.2021) hat eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Glinde in Oststeinbek einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Alkoholeinfluss stehend mit einem Auto unterwegs gewesen ist - einen Führerschein besaß der Fahrer auch nicht.

Gegen 21.00 Uhr entschlossen sich die Beamten, den Fahrer eines VW-Sharan in der Dorfstraße in Oststeinbek zu überprüfen. Nach Aufforderung, die Zulassungspapiere und den Führerschein auszuhändigen, räumte der Hamburger bereitwillig ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Im Gespräch mit dem 27-Jährigen stellten die Polizisten zudem Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,06 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Trunkenheit im Verkehr.

