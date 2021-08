Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand auf einem Recyclinghof

Ratzeburg (ots)

23. August 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.08.2021 - Ratzeburg

Heute Vormittag, gegen 10.30 Uhr ist auf dem Gelände eines Recyclinghofes in der Heinrich-Hertz-Straße in Ratzeburg ein Brand in einer 15 m x 5 m großen Wellblechhalle ausgebrochen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratzeburg begannen umgehend mit den Löscharbeiten, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindert. Zurzeit laufen noch die Nachlöscharbeiten.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

