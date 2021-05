Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210517-3: Zeugensuche nach Verkehrsunfällen mit Flucht - Wesseling/Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Geschädigten sind in beiden Fällen Zweiradfahrende.

Am Samstag (15. Mai) hat sich eine Radfahrerin (21) gegen 21.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Keldenicher Straße (K60) Ecke Eichholzer Straße leicht verletzt, nachdem ein Unbekannter mit seinem roten Auto während des Abbiegens die Distanz missachtet hatte. Die 21-Jährige erschrak und fiel nach hinten von ihrem Zweirad. Rettungskräfte brachten die junge Frau zu Behandlung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Autofahrer flüchtete über die Eichholzer Straße in Fahrtrichtung Kronenweg. Die Geschädigte war mit ihrem Mountainbike zuvor auf der Sechtemer Straße in Richtung Keldenicher Straße unterwegs, als der circa 18 bis 25-jährige Autofahrer sie kurz vor der Kreuzung überholte.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht beging, laut Aussage des Geschädigten (12), ein circa 14 bis 15-jähriger am Sonntag (16. Mai) auf dem Weg zwischen den Schulhöfen der Gesamtschule und des Karl-Schiller-Berufskollegs in Brühl. Der unbekannte Jugendliche war dem 12-Jährigen mit seinem schwarzen BMX-Fahrrad in das Hinterrad seines Fahrrads gefahren, wodurch der Junge stürzte. Der Geschädigte blieb dabei unverletzt. Allerdings ist sein Fahrrad beschädigt. Der unbekannte Täter lachte den Jungen aus und fuhr davon. Laut dem 12-Jährigen trug der Unbekannte einen schwarzen Motorcross-Helm sowie ein rotes T-Shirt. Zudem sei er bei kräftiger Statur.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu einem der beschriebenen Fälle gemacht haben und mögliche Täterhinweise geben können, das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233-52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

"Sicher auf 2 Rädern im Rhein-Erft-Kreis" - Kampagne der Polizei Rhein-Erft Abbiegevorgänge sind sehr komplex. Durch Fehler beim Abbiegen kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen, die besonders für Zweiradfahrende oft schwere Folgen haben. Daher gilt gerade beim Abbiegen besondere Aufmerksamkeit und gegenseitige Vor- und Rücksicht. Außerdem bietet erhöhte Sichtbarkeit, zum Beispiel durch eine Warnweste oder eingeschaltetes Licht bei Tage, eine zusätzliche Sicherheit für Zweiradfahrer. (sc)

